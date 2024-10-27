İsrail'de otobüs durağına kamyonla saldırı: Bir kişi öldü, 32 yaralı var

İsrail polisi, bir kamyonun Tel Aviv'in kuzeyinde bir otobüs durağına çarpması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail basınının bildirdiğine göre Magen David Adom (MDA) acil servisleri, İsrail'in orta kesimindeki Glilot'ta bir otobüs durağına düzenlenen "terör saldırısında" 40 kadar yaralı olduğunu bildirdi.

Daha sonraki açıklamalarda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı sayısı 32 olarak açıklandı.

Kurtarma görevlileri, çok sayıda yaralının tedavi altına alındığını duyurdu.

Acil servislerin bildirdiğine göre, hedef alınan otobüs durağı, İsrail ordusuna ait bir istihbarat eğitim üssü yakınlarında bulunuyor.

Kamyon şoförünün İsrail'in merkezindeki Arap şehri Kalansua'dan İsrail vatandaşı Rami Nasrallah Natour olduğu ve olay yerinde vurularak öldürüldüğü açıklandı. Polis, başka şüphelilerin de kendisine yardım edip etmediğini araştırıyor.

Polis sözcüsü Aryeh Doron, polisin olayı bir terör saldırısı olarak ele aldığını, olayda bir kamyonun hızla bir grup insanın üzerine doğru gittiğini belirtti.

MDA Direktörü Eli Bin, yaralıların çoğunun otobüsteki yolcular olduğunu, diğerlerinin ise kamyonun otobüs durağına çarpması sonucu yaralandığını kaydetti.