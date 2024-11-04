İsrail'de "sızıntı belge" krizi: Netanyahu hedefte, rehine yakınları soruşturma istiyor

İsrail'de sızdırılan belgelerle ilgili rehine yakınları soruşturma talebinde bulundu.

Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması için kampanya yürüten İsrailli bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski bir yardımcısı tarafından sızdırıldığı iddia edilen gizli belgeler nedeniyle soruşturma çağrısı yaptı.

Belgelerin, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama çabalarını baltalamış olabileceği belirtiliyor.

Bir İsrail mahkemesi dün, Netanyahu'nun eski yardımcısı Eliezer Feldstein'ın, yabancı medyaya belge sızdırdığı iddiasıyla üç kişiyle birlikte tutuklandığını açıkladı.

Dava, muhalefetin Netanyahu'nun sızıntıya dahil olup olmadığını sorgulamasına yol açtı. Başbakanın ofisi ise bu iddiayı reddetti.

Rehineler ve Kayıp Aileleri Forumu tarafından yapılan açıklamada, “(Esirlerin) aileleri, sabotaj ve devlet güvenliğini baltalamakla suçlanan herkes hakkında soruşturma açılmasını talep ediyor” denildi.

Bu tür eylemlerin özellikle de savaş zamanında, rehineleri tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Şüpheler, başbakanla bağlantılı kişilerin ülke tarihindeki en büyük sahtekarlıklardan birini gerçekleştirmek için harekete geçtiğini gösteriyor” ifadelerine yer verildi.