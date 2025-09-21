İsrail'e bir yasak daha: İtalya'daki büyük turizm fuarından men edildi

İsrail, dünyanın önde gelen turizm fuarlarından birinden men edildi.

İtalya'nın Rimini bölgesindeki TTG Travel Experience organizatörleri, İsrail'in katılım koşullarını artık karşılamadığını açıkladı.

İsrail basınından Ynet News'in haberine göre, etkinliği düzenleyen Rimini Fiera şirketi, İsrail Turizm Bakanlığı'na, kararın Rimini belediyesi ve Emilia-Romagna bölgesi yetkilileriyle koordineli olarak alındığını bildirdi.

İran doğumlu Rimini Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad, X'te yaptığı bir paylaşımda, kararı duyurdu. Başkan, şunları yazdı: “İsrail standı katılımcılar arasında yer almayacak. Güvenlik endişeleri, saldırı ve protesto riski, ama aynı zamanda Tel Aviv'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle İtalya'da yaşanan büyük gerginlik, bölge ve şehrin İsrail'in katılımının yeniden değerlendirilmesini talep etmesine neden oldu."

Bu yıl 8-10 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan TTG fuarı, küresel turizm takviminde önemli bir tarih olarak kabul ediliyor. Her yıl binlerce seyahat acentesi, havayolu şirketi, otelci, ulusal temsilci ve girişimciyi bir araya getiren fuar, önümüzdeki yıllarda turizmi şekillendirecek iş bağlantılarının kurulduğu stratejik bir merkez işlevi görüyor.

İSRAİL BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMA

İsrail'in İtalya Büyükelçisi Alon Bar, bu kararı "siyasi amaçlı" olarak nitelendirerek kınadı. Bar, sosyal medyada yaptığı açıklamada, “İsrail Turizm Kurulu'nun Rimini'deki TTG fuarından dışlanması kararı, siyasi ideolojinin bir kez daha nüfuz etmesini temsil ediyor ve bu tür kararların İtalya ile ülkemiz arasındaki kültürel, dini ve ticari ilişkilere ciddi sonuçları olmasına bakılmaksızın, İsrail'e yönelik saldırıyı seçim propagandası için kullanmak üzere her fırsatı değerlendiriyor” diye yazdı.

Kararın, "antisemitik gösterileri körüklediğini ve Hamas ve diğer militan grupların stratejisini güçlendirdiğini" iddia etti.

PARİS'TE DE YASAKLANMIŞTI

Fransa'nın başkenti Paris'te de haziran ayında düzenlenen havacılık fuarına katılan İsrailli firmalara yasak gelmişti.

Fuarın organizatörleri, İsrailli katılımcılardan stantlarındaki saldırı silahlarını kaldırmasını talep etmiş ancak talebin stantların kurulmasının ardından geldiğini ileri süren İsrailli katılımcılar karara uymayı reddetmişti.

Bunun üzerine organizatörler, İsrail standında saldırı silahlarının bulunduğu kısmı siyah bloklar ile çevreleyerek bu silahların fuarda sergilenmesine izin vermedi.

