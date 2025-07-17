İsrail'e çelik taşıyan gemiye Yunanistan'da engel!

İsrail'e Yunanistan üzerinden askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürülmesini engellemek için Pire Limanı'nda eylem yapıldı.



Yunanistan Konteyner Taşımacılığı İşçileri Birliği (ENEDEP), Yunanistan Komünist Partisine (KKE) bağlı İşçi Sendikası (PAME) ve Pire İşçileri Birliği'nin ortak çağrısıyla düzenlenen eyleme, Gazze'ye destek vermek isteyen işçi ve sendikalıların yanı sıra öğrenciler katıldı.



ENEDEP Başkanı Markos Bekris, Asya'dan gemiyle gelen ve içerisinde savunma sanayisinde kullanılacak demir çelik bulunan 5 konteyner dolusu yükün Yunanistan'ın Pire Limanı'na indirilerek, İsrail'e gidecek bir başka gemiye yüklenmesinin istenildiğini aktardı.



"Biz ülkemizin ve limanımızın bu savaşa ve savaşta kullanılacak askeri malzemenin taşınmasına karışmasını kesinlikle istemiyoruz" diyen Bekris, şunları söyledi: "Bu askeri malzemenin kendi devletini kurmak için mücadele veren Filistin halkına karşı kullanılmasını, kadınların ve çocukların öldürülmesini istemiyoruz. Ellerimizi masum insanların kanına boyamak istemiyoruz."



Liman işçilerinin İsrail'e gitmesi planlanan bu konteynerleri taşımayı kesinlikle reddettiğini söyleyen Bekris, "Yük, olduğu gibi gemide kalacak ve geldiği yere geri dönecek" diye konuştu.

