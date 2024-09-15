İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de ve ülkenin orta kesimlerinde füze uyarı sirenleri duyuldu.

Siren seslerinin ardından bölge sakinleri sığınaklara koştu.



İsrail ordusu, alarm verilmesine neden olan füzenin doğu tarafından ateşlendiğini ve açık alana düştüğünü açıkladı. Ordu açıklamasında yaralanan olmadığı belirtildi.



İsrail Savunma Kuvvetleri, füzenin Yemen'den ateşlendiğini açıkladı. Bölgede ayrıca, ordunun fırlatılan füze önleyicilerinden geldiğini söylediği yüksek sesli patlamalar da duyuldu.

Ordu açıklamasında, “Kısa bir süre önce İsrail'in merkezinde çalan sirenlerin ardından, karadan karaya fırlatılan bir füzenin doğudan İsrail'in merkezine giriş yaptığı ve açık bir alana düştüğü tespit edildi. Herhangi bir yaralanma bildirilmedi” denildi.

BÖLGEDE ARTAN GERİLİM

Temmuz ayında Yemen'deki Husiler Tel Aviv'e uzun menzilli bir insansız hava aracı fırlatarak bir kişinin ölümüne, dört kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.

Bu saldırı üzerine İsrail, Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarındaki Husi askeri hedeflerine büyük bir hava saldırısı düzenleyerek en az üç kişinin ölümüne ve 87 kişinin yaralanmasına neden oldu.