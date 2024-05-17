İsrail'e Gazze faturası: Yönetim maliyeti 5,4 milyar dolar olacak

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail güvenlik kurumları tarafından hazırlanan, Gazze Şeridi'nde askeri bir hükümet kurmanın mali sonuçlarının analiz edildiği raporu yayımladı.



Raporda Gazze'de askeri bir yönetim kurmanın maliyetinin yıllık yaklaşık 20 milyar şekel yani 5,4 milyar dolar olduğuna yer verildi.

Gazze'de ek bir koridor inşa etmenin maliyetinin ise yaklaşık 150 milyon şekel yani 40,4 milyon dolar olduğu belirtildi.



İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının maliyeti hesaplamalara dahil edilmedi.



Bu rakamlara ek olarak, Gazze Şeridi'nde tahrip edilen altyapı, hastaneler, okullar ve yollar dahil altyapının yeniden inşası için ek bir maliyet ortaya çıkaracağına işaret edildi.