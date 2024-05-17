İsrail'e Gazze faturası: Yönetim maliyeti 5,4 milyar dolar olacak

İsrail'in yaklaşık 8 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde tutmaya karar vermesi halinde bunun yıllık en az 5,4 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının maliyeti hesaplamalara dahil edilmedi.

İsrail'e Gazze faturası: Yönetim maliyeti 5,4 milyar dolar olacak

'in Yediot Ahronot gazetesi, İsrail güvenlik kurumları tarafından hazırlanan, Şeridi'nde askeri bir hükümet kurmanın mali sonuçlarının analiz edildiği raporu yayımladı.

Raporda 'de askeri bir yönetim kurmanın maliyetinin yıllık yaklaşık 20 milyar şekel yani 5,4 milyar dolar olduğuna yer verildi.

Gazze'de ek bir koridor inşa etmenin maliyetinin ise yaklaşık 150 milyon şekel yani 40,4 milyon dolar olduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarının maliyeti hesaplamalara dahil edilmedi.

Bu rakamlara ek olarak, Gazze Şeridi'nde tahrip edilen altyapı, hastaneler, okullar ve yollar dahil altyapının yeniden inşası için ek bir maliyet ortaya çıkaracağına işaret edildi.

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GALLANT İLE NETANYAHU'NUN GAZZE ANLAŞMAZLIĞI

Savunma Bakanı Gallant, 15 Mayıs'ta Tel Aviv'de düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır 'de Hamas'a alternatif bir yönetim bulma yönünde çalışmanın gerekli olduğunu söylediklerini ancak herhangi bir karşılık alamadıklarını belirtmişti.

Gallant, "Ordunun planı tartışmaya açılmadı, daha da kötüsü yerine hiçbir alternatif getirilmedi. 'de askeri-sivil bir rejim, İsrail için kötü ve tehlikeli bir alternatiftir" demişti.

Gazze'de askeri bir yönetimin kurulmasını kabul etmeyeceğini belirten Gallant, Netanyahu'ya konuya ilişkin bir karar vermesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivil-askeri bir rejimin olmayacağını ilan etmesi ve Hamas'a alternatif bir yönetimi teşvik etmesi çağrısında bulunmuştu.

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NETANYAHU'DAN TEPKİ

Başbakan Netanyahu ise X sosyal medya platformundan paylaştığı videoda Gallant'ın eleştirilerine, "Hamas var olduğu sürece başka hiçbir aktör 'yi yönetemeyecek, kesinlikle Filistin yönetimi değil" ifadeleriyle cevap vermişti.

Hamas yenilene kadar "ertesi gün" tartışmalarının "anlamsız" olduğunu savunan Netanyahu, "Hamas'ın 'yi askeri olarak idare etmediği netleşene kadar hiçbir aktör kendi güvenliği korkusuyla Gazze'nin sivil yönetimini tek başına kabul etmeye hazır olmayacak" iddiasında bulunmuştu.

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