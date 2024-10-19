İsrail'e İHA saldırısı: Netanyahu'nun evi hedef alındı
Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir İHA, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evini hedef aldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi. Netanyahu'nun sözcüsü, başbakanın evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını doğruladı.
Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel tatil konutunun da bulunduğu Kayserya kentindeki bir binayı vurdu.
İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e üç İHA ateşlendiğini ve bunlardan birinin Kayserya'daki bir binayı vurduğunu duyurdu.
İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarıldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi.
EVİNİN HEDEF ALINDIĞI DOĞRULANDI
Netanyahu'nun hükümet ofisi, başbakanın Kayserya kentinde bulunan evine doğru bir insansız hava aracı fırlatıldığını resmen doğruladı.
Yapılan açıklamada, Netanyahu ile eşinin saldırı sırasında evde olmadığı ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Sabahın erken saatlerinde İsrail'in Taberiye kenti ve çevresini hedef alan İHA saldırıları başladı ve ordu Lübnan'dan ateşlenen iki İHA'yı düşürdüğünü iddia etti. Roketlerin kalıntıları Celile Denizi'ne düştü.
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