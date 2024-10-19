İsrail'e İHA saldırısı: Netanyahu'nun evi hedef alındı

Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı (İHA), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun özel tatil konutunun da bulunduğu Kayserya kentindeki bir binayı vurdu.



İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e üç İHA ateşlendiğini ve bunlardan birinin Kayserya'daki bir binayı vurduğunu duyurdu.

İHA saldırısı esnasında herhangi bir siren duyulmadığı aktarıldı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi.