İsrail’e karşı 10 seçenek masada: AB, ortaklık anlaşmasını askıya alabilir

Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’in AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nı ihlal etmesine yanıt olarak 10 seçeneğin bulunduğu bir listeyi değerlendirdiği belirtildi.



Euronews haber sitesinin haberine göre, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bu hafta Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenecek Dışişleri Konseyi toplantısı sırasında İsrail’in Gazze’deki “eylemlerine” karşı 10 olasılıktan oluşan bir liste sunmaya hazırlanıyor.



Kallas’ın ofisi tarafından hazırlanan ve Euronews’ün ulaştığı belgeye göre, söz konusu seçenekler arasında İsrailli yasadışı yerleşimler için vizesiz seyahatlerin askıya alınması ve yerleşimlerden yapılan ithalatın engellenmesi de yer alıyor.



Her biri AB’nin 27 üye devletinin oy birliği ile desteğini gerektiren tekliflerin arasında, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması, İsrail ile siyasi diyaloğun durdurulması ya da Tel Aviv’in AB programlarına erişiminin engellenmesi de bulunuyor.



İsrail ile “ticaret tercihlerinin askıya alınması” ve AB-İsrail Havacılık Anlaşması’nın durdurulması ise AB nüfusunun en az yüzde 65’ini temsil eden üye devletlerin yüzde 55’inin onayını gerektiren diğer seçenekler olarak öne çıkıyor.



ÜYE DEVLETLER TEKLİFLERİ DESTEKLEYECEK Mİ?



Söz konusu belge, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın insan haklarına dair bölümünün İsrail tarafından ihlal edildiğine dair değerlendirmenin ardından Kallas’ın konu ile ilgili çabalarının bir sonucu. Söz konusu değerlendirmede, İsrail’in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki ihlalleri dolayısıyla anlaşmanın ilgili bölümünü ihlal ettiği ifade edilmişti.



Bir AB diplomatının verdiği bilgiye göre, Kallas, esasında bakanlara sunmak üzere beş seçenek hazırlığındaydı. Ancak, Kallas, listeyi iki katına çıkarmaya ve üye devletlere “Komisyon’un teklifine ihtiyaç duymadan oy birliği ile seçim yapabilecekleri önlemlere de” listede yer vermeye karar verdi.



Euronews’e konuşan diplomatlara göre, üye devletlerin bir dizi sebepten ötürü listedeki herhangi bir seçeneği desteklemesi olası görünmüyor.



İlk olarak, bazı ülkeler, Gazze’ye yardım akışının iyileştirilmesi adına Kallas’ın geçen hafta İsrail'le vardığı anlaşmanın sonucunu görmek gerektiği konusunda ısrar ediyor. AB, perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze’ye insani yardım girişlerinde “önemli” bir iyileşmeyi müzakere ettiğini, bunların arasında gıda kamyonlarının artırılması ve yardım çalışanlarının canının korunması için bir anlaşmanın da olduğunu bildirmişti.



Kallas, cuma günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, anlaşmanın sonucunda İsrail’in Zikim sınır geçişini açtığını, yakıt girişine izin verdiğini ve su borularını tamir ettiğini söylemişti.



İRLANDA VE İSPANYA, İSRAİL’E KARŞI EYLEME GEÇİLMESİNİ İSTİYOR



Habere göre, ikinci olarak, Avrupa Birliği, özellikle de aralarında Çekya, Almanya, Macaristan ve İtalya’nın da olduğu pek çok ülke, Gazze’de sahadaki durumun iyileşmesi halinde İsrail’e yaptırım uygulanması konusunda isteksiz. Bu ülkeler aynı zamanda AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın topyekûn ya da kısmen askıya alınmasına da karşı çıkıyor.



İrlanda ve İspanya ise İsrail’e karşı eyleme geçilmesi konusunda istekli olmayı sürdürüyor. İrlanda, halihazırda işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan yasadışı İsrailli yerleşimlerden yapılan ithalatı mercek altına almış durumda.



Pek çok diplomata göre, atılacak başka adımlar, İsrail’in geçen hafta varılan anlaşmayı uygulamasına bağlı olacak.



Kimliği verilmeyen bir diğer AB diplomatı, “Kallas, bunun sadece kağıt üzerinde bir anlaşma olmaması, sahada uygulanması konusunda İsraillilere ısrar etti. Bu, İsrail’in Kallas’ın planını sahada hayata geçirip geçirmeyeceğine bağlı” diye konuştu.



Üçüncü bir diplomat ise konuya ilişkin şu görüşleri paylaştı: “Salı gününe kadar bazı sonuçlar görebilirsek bence bu İsrail tarafının bunu (anlaşmayı) kabul ettiği ve uygulamaya istekli olduğu yönünde önemli bir işaret olacak.”

