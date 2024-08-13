İsrail'e karşı itidal çağrısı yapan üç Avrupa ülkesine İran'dan tepki

İsrail'e misilleme yapması bekelenen Tahran, itidal çağrılarına tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin İsrail'e yönelik itidal çağrılarının "siyasi mantıktan yoksun olduğunu ve uluslararası hukuk ilkeleriyle çeliştiğini" söyledi.

Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin geçtiğimiz ay Tahran'da suikastla öldürülmesinin ardından üç Avrupa ülkesi dün bir açıklama yayınladı.

Ülkelerin liderleri yaptıkları ortak açıklamada, İran ve müttefiklerinin İsrail'e karşı gerilimi tırmandıracak, ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması ihtimallerini tehlikeye sokacak saldırılardan kaçınmasını istedi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise bugünkü açıklamasında, "Siyonist rejimin (İsrail) suçlarına herhangi bir itirazda bulunmayan E3 bildirisi, küstahça İran'dan egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlaline karşılık vermemesini talep ediyor" dedi.



Tahran'ın İsrail'i caydırmaya kararlı olduğunu söyleyen Kenani, Paris, Berlin ve Londra'ya "Gazze'deki savaşa ve İsrail'in savaş çığırtkanlığına karşı bir kez ve herkes için ayağa kalkma" çağrısında bulundu.

Tahran ve müttefikleri Hamas ile Lübnan'dki Hizbullah, İsrail'i suikastı gerçekleştirmekle suçluyor. Ancak İsrail hükümeti, saldırının sorumluluğunu üstlenmedi.