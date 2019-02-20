Filistin Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son uygulamalarının tüm insani değerlere, semavi dinlere ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu belirtildi.



"İsrail'in Kudüs'teki uygulamaları, etnik, mezhepsel ve bölgesel gerilimi kışkırtan, Müslümanları tahrik eden yeni ve tehlikeli bir aşamadır" denildi.



Kudüs'te gerilim İsrail polisinin pazar günü Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle yeniden tırmanmıştı.



Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç zincirlenen kapıyı kırmış, İsrail polisi bazı gençleri gözaltına almıştı.



Gerginlik sırasında Mescid-i Aksa ile Kubbet'ül Sahra'nın bulunduğu Haremüş Şerif'in bütün kapıları bir süreliğine kapatıldı.



Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı 2003'ten bu yana her yıl yenilenen mahkeme kararıyla kapalı tutuluyor. Mescid-i Aksa Ürdün Kralı Abdullah'ın vesayetinde bulunuyor.

