İsrail'e misilleme hazırlığı: Kim önce saldıracak?

İran’ın İsrail’e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusu olurken, bölgede gergin bekleyiş sürüyor.



ABD başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken, bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor.

Misilleme tehdidi yaklaşırken İsrail şehirlerini hazırlıyor Haberi Görüntüle

İRAN'DAN BAĞIMSIZ HAREKETE GEÇEBİLİR



ABD’li yayın kuruluşu CNN, konuyla ilgili 2 kaynağa dayandırdığı haberinde Hizbullah’ın İsrail’e yönelik beklenen İran yanıtından bağımsız olarak harekete geçeceğini iddia etti.



İran, nasıl yanıt vereceği konusunda hala belli başlı kararsızlıklar yaşıyor. Bir ABD askeri yetkilisi, İran'ın planlanan saldırı öncesinde hazırlıklarının bir kısmını yaptığını, ancak hepsini tamamlamadığını söyledi.



Gazze'de neden bu kadar çok gazeteci öldürülüyor? Haberi Görüntüle

"HİZBULLAH DAHA HIZLI HAZIRLANIYOR"



Kaynaklardan biri, Hizbullah’ın İran’dan daha hızlı bir şekilde saldırıya hazırlandığını ve önümüzdeki günlerde bir saldırı başlatmayı hedeflediğini aktardı.



İkinci kaynak ise, İran’ın aksine Lübnan’ın İsrail ile sınır komşusu olması nedeniyle Hizbullah’ın herhangi bir işaret vermeden saldırı başlatabileceğini söyledi.



İran ile Hizbullah’ın potansiyel bir saldırı konusunda iş birliği yapıp yapmayacağının ise belirsizliğini koruyor.