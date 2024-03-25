İsrail'e sessiz boykot: Bazı ülkeler mühimmat göndermeyi durdurdu

İsrail devlet televizyonu, Tel Aviv hükümetinin, Gazze'de devam eden saldırısını sürdürmek için silah temin etmek üzere alternatif yollar araştırdığını söyledi.

İsmi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisinin Refah operasyonu ve Gazze'deki insani kriz nedeniyle ABD ile yaşanan gerilimin, Washington'un İsrail'e aynı hızda yardım etmeye devam etmeye hazır olup olmadığını etkileyeceğini söylediğini aktardı.



İsrail'in en sadık destekçisi olan ABD, Filistin'in yoğun nüfuslu kenti Refah'ta askeri operasyon başlatmanın tehlikesi konusunda kısa süre önce Tel Aviv ile görüş ayrılığına düşmüştü.



Bu bağlamda yayın kuruluşu, bazı ülkelerin "sessiz boykot" politikalarının bir parçası olarak İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurduklarını bildirdi.



Son olarak Kanada, 20 Mart'ta İsrail'e silah satışını yasakladığını duyurmuştu.



Uluslararası öfkeye rağmen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin en güneyindeki, sivillerin sığındığı Refah kentine yönelik kara operasyonuna onay verdi.