İsrail'e soykırım davası başladı

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Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta dava açtı. İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Bugünkü duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine sunum yapacak.

Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, duruşmaları takip etmek için Lahey'de.