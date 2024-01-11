İsrail'e soykırım davası başladı

SON DAKİKA HABERİ: BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açılan davanın ilk duruşması başladı.

İsrail'e soykırım davası başladı
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Güney Afrika Cumhuriyeti, 'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık'ta dava açtı. İsrail aleyhine ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etti.

Bugünkü duruşmada Güney Afrika avukatları, 12 Ocak'ta ise İsrail avukatları Divan hakimlerine sunum yapacak.

Türkiye'den de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel başkanlığındaki heyet, duruşmaları takip etmek için Lahey'de.

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