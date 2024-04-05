İsrail'e tepki sürüyor: Polonya nota verdi, soruşturmaya dahil olmak istedi

İsrail'in yardım kuruluşu World Central Kitchen çalışanı 7 görevliyi öldürmesine yönelik kriz sürüyor.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrzej Szejna, Gazze'de Polonyalı yardım görevlisinin öldürülmesi üzerine İsrail büyükelçisine protesto notası verdiklerini söyledi.



Szejna, büyükelçinin özür dileğini belirtirken saldırıdan sorumlu askerlere karşı disiplin önlemleri talep ettiklerini dile getirdi.



Szejna, "Polonya savcılığının İsrail'deki soruşturmada yer almasını istiyoruz" diyerek, şimdiye kadar verilen bilgilerin tatmin edici olmadığını ancak tonda değişiklik olduğunu ifade etti. İsrail büyükelçisinin Polonya'dan sınır dışı edilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger da World Central Kitchen konvoyuna yönelik saldırının İsrail ordusunun tutumunu kötü gösterdiğini söyledi.