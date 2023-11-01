İsrail'e Yemen'den bir füze daha

İsrail, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen bir füzenin daha düşürüldüğünü duyurdu. Füzenin İran destekli Husiler tarafından atıldığı tahmin ediliyor.

İsrail'e Yemen'den bir füze daha
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ordusu, 'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Elat kentinin güneyindeki Kızıldeniz bölgesinden geldiği tespit edilen bir "hava tehdidini" bertaraf ettiğini kaydetti.

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Sivillere yönelik bir tehlikenin tespit edilmediğini ve füzenin İsrail topraklarına girmediğini aktaran Sözcü, "Belli ki bu İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler tarafından atıldı" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurmuştu.

İsrail'e Yemen'den bir füze daha - 1

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