İsrail'i alarma geçiren şüpheli hedef: Golan Tepeleri için uyarı yapıldı

İsrail ordusu bir hava hareketliliği nedeniyle alarma geçti.

Ordu, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri bölgesinde şüpheli bir hava hedefinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, hedefe önleme uçakları fırlatıldığı belirtildi.



Yerel saatle sabah 8:39'dan itibaren, Golan Tepeleri'nin güneyindeki çeşitli topluluklarda dron saldırısı uyarısı yapıldı.



Diğer bölgelerin yanı sıra Yonatan, Hispin ve Ramat Magshimim'de de alarm verildi.

Ordudan daha sonra yapılan açıklamada, şüpheli hava hedeflerine Interceptor'larla ateş açıldığı ancak bunların daha sonra yanlış alarm olarak değerlendirildiği belirtildi.