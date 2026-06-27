İsrail'i anlaşma da durdurmadı. Lübnan'ın güneyine hava saldırısı

İsrail , bölgedeki ateşkese ve Lübnan 'ın da dahil edildiği belirtilen ABD -İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde Yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı.

İsrail’e ait insansız hava araçları da öğleden sonra Yukarı Nebatiye’deki Menzele Mahallesi ile belde meydanına 4 saldırı düzenledi.

Öte yandan İsrail güçleri, Bint Cübeyl ilçesine bağlı Beraşit beldesine 3 ses bombası attı.

İsrail güçlerinin ayrıca Sur ilçesine bağlı Buyut es-Seyyad beldesi yönüne makineli tüfeklerle tarama yaptığı aktarıldı.



ABD-İRAN ATEŞKESİNE LÜBNAN DA DAHİL EDİLDİ

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.

ABD-İSRAİL-LÜBNAN ÇERÇEVE ANLAŞMASI



İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin arabuluculuğunda çerçeve anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde iki noktadan kademeli olarak çekilecek. Bu bölgelere Lübnan askerlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio anlaşmayı "uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı" olarak nitelendirdi. Anlaşma olası bir barış anlaşması için yol haritası niteliğinde.