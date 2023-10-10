İsrail'i gafil avlayan Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim Muhammed Deif

Gazze'de kontrolün sahibi Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları Yom Kippur Savaşı'nın 50. yıl dönümünde İsrail'i gafil avlayan kapsamlı bir saldırıya girişti.
Paramotorlarla havadan indirme yapıldı, buldozerlerle İsrail güvenlik duvarları aşıldı. İsrail'in 20 yıldır bölgede öve öve bitiremediği Demir Kubbe hava savunma sistemi Gazze'den atılan binlerce roketin karşısında yetersiz kaldı.
İsrail - Filistin çatışmalarında uzun yıllardır hakim olan İsrailin dokunulmazlığı tezi başlatılan Aksa Tufanı operasyonuyla da son buldu. Hamas savaşçıları çatışmaları bu kez dünyanın en büyük hapishanesi olarak adlandırılan Gazze'nin dışına çıkartarak İsrail topraklarına götürdü. Bu durum Mısır ordusunun 1973 yılındaki Yom Kippur Savaşı'nda sınırı geçmesinden beri İsraillilerin ilk kez yaşadığı bir şeydi.
Bölgede hemen her şeyi kontrol eden İsrail yönetim aygıtlarının böyle bir operasyonu öngörememiş olmaları büyük bir güvenlik zaafiyeti olarak adlandırılıyor. Peki bu saldırıların arkasında kim var?
Uluslararası basına bakıldığında 20 yıldan uzun bir süredir İzzettin el Kassam Tugayları'nın komutanlığını yapan Misafir lakaplı Muhammed Ebu Halid Deif, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı ve uygulayıcısı. Nitekim cumartesi günü Hamas'a ait medya kanallarında paylaşılan ses kaydı da Deif'e aitti.
Financial Times'da yer alan bilgilere göre İsrail'in en çok arananlar listesinde birinci sırada olan, yıllardır İsrail ordusu ve Mossad'ın gerçekleştirdiği en az 7 suikast girişiminden kurtulan, karısını çocuklarını kaybeden ve saldırılar nedeniyle sakat kalıp bir gözünü kaybeden Deif ses kaydında şu ifadeleri kullanıyordu:
"Halkımıza karşı devam eden suçların ve uluslarası anlaşmaların ve yasaların ihliali karşısında, Amerika ve batılı güçlerin desteğine rağmen bunu sonlandırmaya karar verdik. Böylece düşman sorumlu tutulmadan keyfince zulüm edemeyecek."
MUHAMMED DEİF KİMDİR?
Gerçek adı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri bilinen adıyla Deif'in lakabı Misafir çünkü kendisi Gazze'de her gece bir başka evde konaklıyor. Hamas'ın askeri kanadının komutanı olmasına rağmen yakın çevresinde çok fazla insan bulunmuyor. 1965 yılında Han Yunus'taki mülteci kampında dünyaya gelen Deif, Hamas'ın kurulduğu 1980'lerin ortasında genç bir Filistinliydi.
Birçok Filistinli gibi sefalet içerisinde büyüyen Deif, erken yaşta okulu bırakarak çalışmaya başladı. Hamas komutanının yakınında bulunanlar onu nazik, esprili ve iyi bir insan olarak tanımlıyor. Hamas'ın gençlik yapılanmasının bir parçası olan Deif, 1987 yılında üniversiteye dönüyor. Deif bir yıl sonra Gazze Üniversitesi'nden diplomasını alırken bir yandan da tiyatroyla uğraşıyor.
İki yıl sonra İsrail Deif'i tutuklayıp herhangi bir mahkemeye tabii tutmadan 16 boyunca hapishaneye gönderiyor. O dönem kendisiyle tanışanlar Deif'in erken yaşlardan itibaren savaşı İsrail topraklarına taşımak istediğini söylüyor. Deif'e göre İsraillilerin işgal edilmiş topraklarda rahatça yaşayabileceklerine dair kurdukları fanteziler yerle yeksan edilmeliydi. Cezaevinden çıktıktan sonra Deif, Kassam Tugayları'nın kurulması için çalıştı.
1996 yılında Şimon Peres, Filistinli lider Yaser Arafat'tan Deif'in tutuklanmasını istedi. Arafat bu ismi ilk kez duyduğunu söyledi. Peres yıllar sonra yaptığı açıklamada Arafat'ın bizzat Deif'i koruduğunu çok sonradan farkettiğini aktardı.
Salah Şehade'nin suikastle öldürülmesinin ardından Deif, 2002 yılında Kassam Tugayları'nın başına getirildi.
İsrailliler Deif'i defalarca öldürmeye çalıştı. İstihbarat raporlarına göre kendisini birkaç kez ağır şekilde yaraladılar. Teknolojik cihaz kullanmayan, çok fazla insanla görüşmeyen Deif 2001, 2002, 2003 ve 2006 yıllarında kendisine düzenlenen suikast girişimlerinden kurtuldu.
İsrailli yetkilere göre suikast girişimleri nedeniyle Deif yürüyemiyor ve bir gözünü kaybetmiş durumda. Hamas bu iddiaları ne doğruluyor ne yalanlıyor.
Deif'in son zamanlara ait bir fotoğrafı bile yok. Hamas adına yaptığı paylaşımlarda Deif bir silüet olarak gözüküyor.
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