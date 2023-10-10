İsrail'i gafil avlayan Aksa Tufanı'nın arkasındaki isim Muhammed Deif

Uluslararası basına bakıldığında 20 yıldan uzun bir süredir İzzettin el Kassam Tugayları'nın komutanlığını yapan Misafir lakaplı Muhammed Ebu Halid Deif, Aksa Tufanı'nın planlayıcısı ve uygulayıcısı. Nitekim cumartesi günü Hamas'a ait medya kanallarında paylaşılan ses kaydı da Deif'e aitti.



Financial Times'da yer alan bilgilere göre İsrail'in en çok arananlar listesinde birinci sırada olan, yıllardır İsrail ordusu ve Mossad'ın gerçekleştirdiği en az 7 suikast girişiminden kurtulan, karısını çocuklarını kaybeden ve saldırılar nedeniyle sakat kalıp bir gözünü kaybeden Deif ses kaydında şu ifadeleri kullanıyordu:

"Halkımıza karşı devam eden suçların ve uluslarası anlaşmaların ve yasaların ihliali karşısında, Amerika ve batılı güçlerin desteğine rağmen bunu sonlandırmaya karar verdik. Böylece düşman sorumlu tutulmadan keyfince zulüm edemeyecek."

MUHAMMED DEİF KİMDİR?

Gerçek adı Muhammed Diyab İbrahim el-Masri bilinen adıyla Deif'in lakabı Misafir çünkü kendisi Gazze'de her gece bir başka evde konaklıyor. Hamas'ın askeri kanadının komutanı olmasına rağmen yakın çevresinde çok fazla insan bulunmuyor. 1965 yılında Han Yunus'taki mülteci kampında dünyaya gelen Deif, Hamas'ın kurulduğu 1980'lerin ortasında genç bir Filistinliydi.