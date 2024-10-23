İsrail'i karıştıran klip! Ordudan sert açıklama

CNN International, Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı sırada ABD Dışişleri Bakanı'nın uçağının kalkış yapamadığını öne sürdü.



İsrail televizyonu Kanal 14'te İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile alay eden görüntülerin yayınlanmasının ardından, ordu tarafından çok sert bir açıklama yapıldı.



İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), alışılmadık bir adım atarak, Halevi ile alay eden bir klip yayınlayan aşırı sağcı Kanal 14 televizyonunu eleştirdi.

"YAYINLANAN İÇERİK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞIYOR"



Ordu Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari tarafından kanala hitaben yazılan mektupta, “Dün gece Kanal 14'te yayınlanan ve orduya zarar veren kışkırtıcı içerikler içeren videonun ardından sizinle iletişime geçiyorum. İsrail Devleti'ndeki bir medya kanalının bir savaş sırasında orduya karşı kışkırtıcı içeriklere platform sağlaması düşünülemez.” ifadelerine yer verildi.

