İsrail'i karıştıran klip! Ordudan sert açıklama
İsrail televizyonu Kanal 14, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile alay eden bir görüntü yayınladı. Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, alışılmadık bir adım atarak, konuya ilişkin sert bir açıklamada bulundu. Ordu Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari tarafından kanala yazılan mektupta, "Dün Kanal 14'te yayınlanan içerik kırmızı çizgiyi aşıyor. Savaş sırasında komutanlar kasıtlı olarak kışkırtıldı ve aşağılandı." ifadelerine yer verildi.
CNN International, Tel Aviv'de sirenlerin çaldığı sırada ABD Dışişleri Bakanı'nın uçağının kalkış yapamadığını öne sürdü.
İsrail televizyonu Kanal 14'te İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile alay eden görüntülerin yayınlanmasının ardından, ordu tarafından çok sert bir açıklama yapıldı.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), alışılmadık bir adım atarak, Halevi ile alay eden bir klip yayınlayan aşırı sağcı Kanal 14 televizyonunu eleştirdi.
"YAYINLANAN İÇERİK KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞIYOR"
Ordu Sözcüsü Tümamiral Daniel Hagari tarafından kanala hitaben yazılan mektupta, “Dün gece Kanal 14'te yayınlanan ve orduya zarar veren kışkırtıcı içerikler içeren videonun ardından sizinle iletişime geçiyorum. İsrail Devleti'ndeki bir medya kanalının bir savaş sırasında orduya karşı kışkırtıcı içeriklere platform sağlaması düşünülemez.” ifadelerine yer verildi.
כשהרמטכ"ל ראה את הפאץ' של המשיח#הפטריוטים@YinonMagal pic.twitter.com/tD2kDNKunZ— עכשיו 14 (@Now14Israel) October 22, 2024
Kanalın sert bir dille eleştirildiği mektupta, "Dün Kanal 14'te yayınlanan içerik kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu, bir savaş sırasında komutanlarının kasıtlı olarak kışkırtılması ve aşağılanmasıdır. Ne yazık ki, Kanal 14'ün bu tür eylemlerde bulunması ilk kez değil." denildi.
ORDU İÇERİĞİN SİLİNMESİNİ BEKLİYOR
Ordu, televizyon kanalının sosyal medyada büyük tartışma yaratan içeriği silmesini beklediğini söylüyor.
Dün gece kanalın yayınladığı videoda, Halevi'nin bir askerin koluna taktığı ve askeriye tarafından verilmeyen cırt cırtlı yamayı çıkardığı bir olayla dalga geçiliyor.
Halevi, yamayı askerin cebine koyarak, "İstersen kalbine yakın bir yere koyabilirsin ama üniformaya, sadece askeri şeyler takılır." demişti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- İsrail
- Gazze