İsrail'in 100'e 1 politikası: Gazze'de öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuklar

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre Gazze'de öldürülenlerin yaklaşık yüzde 70'i Filistinli kadın ve çocuklar.

Doha Lisansüstü Çalışmalar Enstitüsü profesörlerinden Mohamad Elmasry, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, BM raporunun hiç de şaşırtıcı olmadığını, uzmanların da aylardır aynı şeyi söylediğini belirtti.

Elmasry, İsrail ordusunun 100'e 1 oranı olarak bilinen ve Hamas'a ait bir hedefin, nüfusun yoğun olduğu bir bölgede bulunması halinde, 100 sivil öldürülse bile saldırılmasına izin verilen politikasını anlattı.

BM raporunun Gazze'de masum çocuk ve kadınları öldürmeyi durdurması için İsrail üzerinde artan baskıya katkıda bulunması açısından önemli olduğunu söyledi.

Elmasry “Ancak Noam Chomsky 'nin dünyadaki iki 'haydut devlet' olarak adlandırdığı ABD ve İsrail'in uzun yıllardır Birleşmiş Milletler'in altını oymak, yan çizmek ve zayıflatmak için çalıştığını unutmamalıyız" dedi.

"BM'nin çok büyük bir güce sahip olmaması, hemen ya da elle tutulur bir şey yapılmasını bekleyemeyeceğimiz anlamına geliyor" diye ekledi.

