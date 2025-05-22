İsrail'in 81 günlük ablukasının ardından ilk yardım TIR'ları Gazze'ye girdi

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail’in uyguladığı 81 günlük ablukanın ardından ilk kez, çoğunluğu uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına tahsis edilen 87 yardım tırının bölgeye giriş yaptığını duyurdu.

Gazze hükümeti Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar 87 yardım tırı Gazze’ye giriş yaptı. Bu, 81 günlük ablukanın ardından ilk giriş oldu" dedi. Sevabite, yardımların insani ihtiyaçları karşılamak amacıyla uluslararası ve yerel kuruluşlar aracılığıyla dağıtılmak üzere gönderildiğini belirtti.

"75 TIR GÜNEY VE ORTA KESİMLERDEKİ FIRINLARA UN TAŞIDI"



Öte yandan, Gazze Özel Nakliyeciler Derneği Başkanı Nahid Şuhaybir, AA’ya yaptığı açıklamada, yardım taşıyan tır sayısının 92 olduğunu söyledi.



Şuhaybir, "TIR'lardan 75’i güney ve orta kesimlerdeki fırınlara un taşıdı. Yardımlar Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden ulaştırıldı" diye konuştu.



Gazze ve kuzey bölgelerine yardım ulaştırmak için kullanılan Netzarim Koridoru üzerinden herhangi bir geçişin sağlanamadığını, İsrail ordusunun bu güzergahı kapattığını ifade eden Şuhaybir, ayrıca, 12 tırın UNICEF’e ait çocuklar için besleyici ek gıdalar taşıdığını ve bunların Deyr el-Belah kentine indirildiğini, beş tırın ise BAE tarafından gönderilen şeker ve çeşitli gıda maddeleri taşıdığını aktardı.

GAZZELİLERİN İÇME SUYUNA ULAŞMASI "NEREDEYSE İMKANSIZ"



Öte yandan, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde evler, okullar ve hastanelerin yanı sıra su şebekeleri, boru hatları, kuyular, deniz suyu arıtma tesisleri gibi sivil altyapıyı da hedef alması Filistinlilerin temiz ve güvenli suya ulaşmasını "neredeyse imkansız" hale getirdi.



İsrail'in yaklaşık 20 aydır saldırılarını giderek şiddetlendirdiği Gazze Şeridi'nde kamplarda kalan yerinden edilmiş Filistinliler, insani kullanıma uygun olan az miktardaki suya erişebilmek için saatlerce uzun kuyruklarda bekliyor.



Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de kişi başına düşen su tüketim oranı 7 Ekim öncesindeki 84,6 litreden "3 ile 5 litre" arasına düştü.



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil durumlarda kişi başına düşen günlük su miktarını 20 litre olarak değerlendirdiği göz önüne alındığında, bu düşüş Gazze'deki su ihtiyacının "felaket boyutlarda" olduğunu gösteriyor.



Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin, temel temizlik malzemelerinin dahi zor bulunduğu kalabalık barınaklarda kaldığı göz önüne alındığında su tüketim miktarındaki bu düşüş kişisel hijyene ve toplum sağlığına doğrudan etki ediyor ve hastalıkların yayılmasına neden oluyor.



Ayrıca, temiz içme suyu eksikliği de dehidrasyon ve böbrek hastalıklarına yol açabiliyor.

GAZZE'NİN GÜNLÜK EN AZ 500 YARDIM TIRINA İHTİYACI VAR



Hükümetin Medya Ofisi, Gazze'nin günlük olarak en az 500 yardım ve 50 yakıt tırına acil şekilde ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak İsrail’in sınır kapılarını kapatmasının kıtlığı derinleştirdiğini belirtmişti.



Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, dün, Avrupa Birliği'nin (AB) İsrail'e ticari imtiyazlar tanıyan ortaklık anlaşmasını gözden geçirme kararını desteklediğini belirterek, Gazze'deki durumun dayanılmaz boyutta olduğunu ifade etmişti.



Aynı günün ilerleyen saatlerinde Gazze Hükümeti, İsrail’in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı’nda bekleyen yardım TIR'larının geçişini üçüncü gününde de engellediğini ve bu durumun uluslararası taahhütlere aykırı olduğunu açıklamıştı.



Gazze Şeridi’nde sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, işgali genişletip kalıcı hale getirecek kara saldırılarına başladığını duyurmuştu.



İsrail ordusu, Gazze'nin özellikle kuzeyi ve diğer bölgelerde Filistinlilere saldırı tehdidi içeren ve güneye gitmelerini emreden ilanları havadan atmıştı.



Birleşmiş Milletler, insan hakları örgütleri ve uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ordusunun söz konusu kara saldırısının zaten felaket halindeki insani durumu daha da kötüleştireceği uyarısı yapmıştı.



İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinlileri sürdükten sonra sınırlı miktarda insani yardım dağıtacağı "toplama kampları" kurduğu, İsrail basınına yansımıştı. İsrail ordusunun, güneydeki Refah kentinde geniş alanları düzleyerek bunun için hazırladığı uydu görüntüleriyle ortaya çıkmıştı.

