İsrail'in ABD'den istediği bomba: "Sığınak katili" nasıl çalışır?

ABD Hava Kuvvetlerinin verilerine göre, ülkenin cephaneliğindeki Tel Aviv yönetimine verilebileceği düşünülen GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" bomba, yaklaşık 13 bin 600 kilogram ağırlığında ve hassas güdümlü. Bu bomba, patlamadan önce yer altında ilerleyebilmesi ve yer altının derinliklerindeki "sertleşmiş" sığınak ve tünellere saldırması için tasarlandı. "Sığınak avcısı" bombaların, patlamadan önce yaklaşık 61 metre derinliğe ulaşabildiği, bombaların peş peşe bırakılabileceği ve böylece daha derine ulaşmasını sağladığı düşünülüyor.

SADECE O UÇAK TAŞIYABİLİYOR



GBU-57'nin teorik olarak bu ağırlığı taşıyabilecek herhangi bir bombardıman uçağı tarafından atılabileceği ifade edilse de ABD Hava Kuvvetleri, ülkede şu an yalnızca "B-2 Spirit" uzun menzilli hayalet bombardıman uçaklarının bu bombayı atabilecek şekilde programlanmış olduğunu açıkladı.



"B-2 Spirit" ise yalnızca Hava Kuvvetleri tarafından kullanılmakta ve ABD'li Northrop Grumman firması tarafından üretilmekte.



Firmanın verilerine göre, her ne kadar "B-2 Spirit" 18 bin kilograma kadar yük taşıyabilse de ABD Hava Kuvvetleri, bu uçakların yaklaşık 27 bin 200 kilogram ağırlığına denk gelen iki "GBU-57 A/B" bombası ile başarılı şekilde test edildiğini belirtti.



Veriler, "B-2 Spirit" bombardıman uçağı yakıt ikmali yapmadan yaklaşık 11 bin kilometre menzile, bir yakıt ikmaliyle ise yaklaşık 18 bin 500 kilometre menzile sahip olduğunu gösteriyor.