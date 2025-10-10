İsrail'in alıkoyduğu 18 Türk aktivist Türkiye'ye geliyor

İsrail tarafından uluslararası sularda, Gazze’ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu'nda yer alan Vicdan Gemisi’ne düzenlenen saldırıda alıkonulan aktivistler tahliye ediliyor.

Dışişleri Sözcüsü Önce Keçeli, 18'i Türk 94 aktivistin öğleden sonra Türkiye'ye geleceğini duyurdu.



Keçeli'nin açıklamasında, "İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan 18 vatandaşımız, düzenlenen özel bir uçak seferiyle bu öğleden sonra ülkemize geliyorlar." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada söz konusu seferle 21 ülkeden 94 aktivistin tahliyesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

ÜÇ TÜRK VEKİL DÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Akdeniz’de seyir hâlinde olan Vicdan Gemisi ile Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Ün, Atmaca ve Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla dün gece 22.20'de İstanbul Havalimanı'na getirildi.