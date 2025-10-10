İsrail'in alıkoyduğu 18'i Türk 94 aktivist Türkiye'ye getirildi

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist Türkiye'ye getirildi.

Ürdün'den havalanan Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçağı saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aktivistleri karşılayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud filosundan sonra Özgürlük filosu girişimi de son günlerde gündemimizde olan bir konuydu. Biliyorsunuz İsrail, Sumud filosunda uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde müdahale etti. Eylemcileri aktivisleri alıkoydu. Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimleriyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek tahliyeleri gerçekleştirdik. Bugün Özgürlük filosu 8 Ekim'de İsrail kuvvetleri tarafından engellendi ve alıkonuldu. Bunlar içerisinde 3 tane milletvekilimiz de bulunmaktaydı. Bu tahliye operasyonları bizlere şunu gösteriyor ki ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun hangi konuda olursa olsun vatandaşına sahip çıkıyor" dedi.

