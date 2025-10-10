İsrail'in alıkoyduğu 18'i Türk 94 aktivist Türkiye'ye getirildi
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı olan 94 aktivist, Türk Hava Yolları'nın uçağı ile İstanbul'a geldi.
İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan 18'i Türk 76'sı yabancı olmak üzere toplam 94 aktivist Türkiye'ye getirildi.
Ürdün'den havalanan Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçağı saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Aktivistleri karşılayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, "Son zamanda var olan ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'deki kardeşlerimizin imdadına yetişmek amacıyla organize edilen Sumud filosundan sonra Özgürlük filosu girişimi de son günlerde gündemimizde olan bir konuydu. Biliyorsunuz İsrail, Sumud filosunda uluslararası sularda hukuksuz bir şekilde müdahale etti. Eylemcileri aktivisleri alıkoydu. Ülkemizin çeşitli kurumlarının girişimleriyle başta vatandaşlarımız olmak üzere başka ülke vatandaşlarını da ülkemize getirerek tahliyeleri gerçekleştirdik. Bugün Özgürlük filosu 8 Ekim'de İsrail kuvvetleri tarafından engellendi ve alıkonuldu. Bunlar içerisinde 3 tane milletvekilimiz de bulunmaktaydı. Bu tahliye operasyonları bizlere şunu gösteriyor ki ülkemiz dünyanın neresinde olursa olsun hangi konuda olursa olsun vatandaşına sahip çıkıyor" dedi.
"BURADA KAHRAMAN YOK"
Filoda yer alan Türk aktivist, “Artık sözlerin tükendiği yerden vicdanımızın sesiyle birlikte vicdan gemisine bindik bir yol aldık. Fakat gittiğimiz uluslararası sularda soykırımcı terör devleti tarafından kaçırıldık. Kıyafetlerimiz özel eşyalarımız çalındı. Her türlü kötü muameleye maruz kaldık. Burada bir yola çıktık ama başarmak değil de kaçırıldık. Burada bir kahraman yok. Filistin bu haldeyken kimsenin de bir kahramana ihtiyacı yok" diye konuştu.
ÜÇ TÜRK VEKİL DÜN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Akdeniz’de seyir hâlinde olan Vicdan Gemisi ile Gazze ablukasına dikkat çekmek amacıyla yola çıkan isimler arasında yer alıyordu.
Ün, Atmaca ve Çalışkan, daha sonra Bakü'den kalkan Azerbaycan Havayolları'na ait uçakla dün gece 22.20'de İstanbul Havalimanı'na getirildi.
