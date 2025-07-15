İsrail’in alıkoyduğu Filistinli hastane müdürü “vücut ağırlığının üçte birini kaybetti”

İsrail güçleri tarafından Aralık 2024’te alıkonulan Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiye’nin avukatı müvekkilinin durumu hakkında açıklama yaptı. İsrail basınına konuşan avukat Gheed Kassem, Filistinli doktor Safiye’nin alıkonulmasından bu yana vücut ağırlığının üçte birini kaybettiğini, kalp rahatsızlıkları yaşadığını ve “ne yaptığını anlamadığını” anlattı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, Ebu Safiye, İsrail’de tutulduğu hapishanede ağır bir açlık ve kötü muameleye maruz bırakılıyor.



İSRAİL ÖNCE REDDETTİ, SONRA KABUL ETTİ



Dr. Ebu Safiye, İsrail makamları tarafında “yasadışı savaşçı” olduğu iddiasıyla geçen aralık ayından bu yana hapishanede tutuluyor. Bir hakim, hekimin avukatlarına sağlanmayan gizli kanıtlara dayanarak gözaltı kararını altı ay daha uzattı. Doktorun eylül ayında bir kez daha hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.



Ebu Safiye, İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı dönem ve sonrasında Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi’nin direktörlüğü görevini yürütüyordu. Ebu Safiye, İsrail’in Ekim 2024’te hastaneye düzenlediği saldırıda aralarında oğlu İsmail ve onlarca hastane personelinin hayatını kaybetmesinin ardından da hastane müdürlüğü görevine devam etti.



İsrail güçleri, bundan iki ay sonra “Hamas mensuplarının burayı gizlenmek için kullandığını” iddia ederek hastaneye baskın yaptı. İsrail’den yapılan ilk açıklamada hastanede alıkonulan isimler arasında Hüsam Ebu Safiye’nin olduğu reddedilse de daha sonra hekimin Sde Teiman’a sevk edildiği bildirildi. Ebu Safiye, son aylarda ise İsrail Hapishane Servisi’nin yönetimindeki Ofer Hapishanesi’nde tutuluyor.



“ATEŞKESİN ERTESİ GÜNÜ DARP EDİLDİ”



Ebu Safiye’nin avukatı Kassem, müvekkilinin durumuna ilişkin açıklamasında, “Gözaltına alındığında 97 kilogram ağırlığındaydı. Şimdi ise ağırlığının 60 kilogramdan fazla olduğunu düşünmüyorum” dedi.



Gardiyanların İran ile ateşkes sağlandıktan bir gün sonra, 24 Haziran tarihinde tutulduğu hücreye gelerek hastane müdürünü darp ettiğini anlatan avukat, “Çenesinden ve sırtından yaralandı; acı içinde. Bir önceki ziyaretimde ona getirmeyi başardığım gözlüklerini de kırdılar” diye konuştu. Kassem, müvekkilinin kalp atışlarında düzensizlik yaşadığını ancak bu durumun tedavi edilmediğini sözlerine ekledi.



“HER ŞEYE RAĞMEN SAVAŞIN SONA ERECEĞİNDEN EMİN”



Avukatının verdiği bilgilere göre, Ofer Hapishanesi’nde alıkonulan diğer pek çok kişi gibi Ebu Safiye de açlık çekiyor. Kassem, “Günde iki kase pirinç alıyorlar” bilgisini verdi.

Ebu Safiye ve beraberindekilerin yerin altındaki bir hücrede güneş ışığı almadan tutulduğunu anlatan avukat, alıkonulan kişilerin soğuk ve rutubetli ortamdan mustarip olduğunu belirtti.



Kassem, “Her şeye rağmen savaşın sona ereceğinden emin. Bana sürekli ne yaptığını anlamadığını söylüyor. ‘Ben sadece hastalara baktım’ diyor” diye konuştu.



İSRAİL’DEN AÇIKLAMA



İsrail Hapishane Servisi ise bu açıklamalara ilişkin soruya verdiği yanıtında, “tesislerindeki tüm tutukluların güvenliğini, emniyetini ve haklarını güvence altına alırken hukuk ve prosedürlere uygun şekilde hareket ettiğini” ileri sürdü.



Servisin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Tüm tedaviler, profesyonel tıbbi değerlendirmeye dayanarak, Sağlık Bakanlığı yönergelerine tabi bir biçimde sağlanıyor. Cezaevi Servisi, bir mahkum veya temsilcisi tarafından belirlenen yerlere iletilen tüm talepleri inceliyor. Gizlilik ve güvenlik gerekçeleriyle mahkumların kişisel bilgilerine değinilmiyor.”