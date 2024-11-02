İsrail'in Baalbek'e düzenlediği saldırılarda 52 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında Baalbek'te 52 kişinin hayatını kaybettiği, 72 kişinin yaralandığı bildirildi.



Lübnan haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Baalbek'in el-Alak beldesindeki evi hedef alan saldırısında 4 kişiden oluşan ailenin tümünün yaşamını yitirdiği açıkladı.



İsrail'in 23 Eylül'den beri saldırılar düzenlediği Baalbek kenti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alıyor. Lübnanlı yetkililer, kentin tarihi eserlerinin İsrail'in saldırılarında yok olmasından endişe ediyor.