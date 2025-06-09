İsrail'in baskın yaptığı Madleen gemisinde son durum: Aşdod Limanı'na götürüldü

12 HAK SAVUNUCUSU GÖZALTINDA Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndan sabaha karşı yapılan açıklamada, gemide alarm verildiği ve müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı belirtilmişti. Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise geminin 5 israil botu tarafından çevrildiği kaydedilmişti. Özgürlük Filosu, yaptığı son açıklamada ise gemiye müdahale edildiğini ve İsrail askerlerinin gemiye çıktığını duyurdu. Ardından gemiyle iletişim kesildi. Gemideki 12 aktivistin gözaltına alındığı açıklandı. İran, İsrail müdahalesini "korsanlık" olarak nitelendirdi. GEMİDE KİMLER VAR? Madleen'de, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad bulunuyordu. Madleen, Gazze halkı için acil ihtiyaç duyulan bebek maması, un, pirinç, çocuk bezi, kadın hijyen ürünleri, su arıtma kitleri, tıbbi malzemeler, koltuk değnekleri ve çocuk protezleri gibi malzemeler taşıyordu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA



Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail baskınına ilişkin açıklama yaptı.



Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Madleen” adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.



"Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.



Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır."



AKŞAM SAATLERİNDE KARAYA ULAŞACAK



Bakanlık kaynakları ilerleyen saatlerde yaptığı yeni açıklamada, ise İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı geminin akşam saatlerinde karaya ulaşmasının beklendiğini duyurdu.



Açıklamanın devamında, "Vatandaşlarımıza her türlü konsüler destek sağlanmakta olup gemiden iner inmez kendileriyle görüşmek ve serbest bırakılmalarını sağlamak için gerekli girişimler yapılmıştır" denildi.



Bakanlık kaynakları ayrıca gemide vatandaşı bulunan diğer ülkelerle de temas halinde olduklarını, süreçle ilgili olarak vatandaşların ailelerinin düzenli olarak bilgilendirildiğini kaydetti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese de Madleen gemisinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Albanese, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Her Akdeniz limanı Gazze'ye yardım, dayanışma ve insanlık taşıyan tekneler göndermelidir. Beraber yelken açacaklar, birlikte durdurulamaz olacaklar” dedi.



Albanese, İsrail’in Gazze’de yarattığı insani krize ve yardım girişini engelleyen ablukasına dikkat çekerek “Ablukayı kırmak, devletler için yasal bir sorumluluk ve hepimiz için ahlaki bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.