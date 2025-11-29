İsrail'in Batı Şeria saldırıları devam ediyor

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria’nın güneyindeki Halayil el-Luz beldesine saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda biri uyluğundan gerçek mermiyle vurularak, 9'u darp sonucu olmak üzere 10 Filistinlinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 3'ünün hastaneye nakledildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklar, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin beldeye baskın düzenlediğini, bazı evlere saldırdığını ve seraları ateşe verdiğini aktardı.