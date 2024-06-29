İsrail'in Batı Şeria'daki yeni imar planına Avrupa Birliği'nden tepki

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da beş ileri karakolu yasallaştırma açıklamasına Avrupa Birliği'nden tepki geldi. AB sözcüsü, "1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacağız" dedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki yeni imar planına Avrupa Birliği'nden tepki

(AB), Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in işgal altındaki Batı Şeria'da beş ileri karakolu yasallaştırma açıklamasını "barış çabalarını baltalamaya yönelik bir başka kasıtlı girişim" olarak kınadı.

Bir AB sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, blok liderlerinin bu hafta yaptıkları toplantıda İsrail hükümetinin yasadışı yerleşimleri daha da genişletme kararlarını kınadıklarını ve bu kararları geri almaya çağırdıklarını belirtti.

Sözcü, "AB, uzun süredir devam eden ortak tutumu ve BM Güvenlik Konseyi Kararları doğrultusunda, taraflarca mutabık kalınmadığı sürece 1967 sınırlarında yapılacak değişiklikleri tanımayacaktır" dedi.

AB, İsrail'in Yönetimi'ni zayıflatmak için attığı adımların durdurulması gerektiğini söyledi.

Ayrıca yönetime borçlu olunan vergi ve gümrük gelirlerinin serbest bırakılması ile "İsrail ve Filistin bankaları arasındaki muhabir bankacılık hizmetlerinin yürürlükte kalmasını sağlamak için gerekli tedbirlerin alınması" çağrısında bulundu.

Smotrich, hafta içi Filistin Yönetimi'ne karşı ek tedbirler alındığını söyleyerek, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerine yönelik beş yeni yerin imara açılmasını onayladı.

Buna göre Batı Şeria'da "B Bölgesi" olarak tanımlanan bölgeden kuzeydeki Evyatar, merkezdeki Sde Efraim ve Givat Asaf, güneydeki Heletz ve Adorayim imara açılacak.

Karara göre bu bölgelerde yeni konut ihaleleri düzenlenecek.

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