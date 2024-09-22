İsrail’in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45’e yükseldi

İsrail’in cuma günü Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.

İsrail’in Beyrut saldırısı: Can kaybı 45’e yükseldi

’in ’ın başkenti ’ta düzenlediği saldırıda bilanço ağırlaşıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail tarafından Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiyeh semtinde bir binaya düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 45’e yükseldiği, 68 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği ve bazı cesetlerin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in Beyrut saldırısında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini doğrulamıştı.

Ayrıca Hizbullah'ın Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından Ahmed Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya: Estonyalı akrobat Boğaz'ı geçecek

DÜNYA HABERLERİ

İsrail, Lübnan’da yeni hedefleri bombalıyor

İsrail, Lübnan’da yeni hedefleri bombalıyor

Ünlü milyarderin gemi enkazındaki su geçirmez kasalarda ne var?

Ünlü milyarderin gemi enkazındaki su geçirmez kasalarda ne var?

Trump'tan tepki çeken vaat: "Müslümanlara seyahat yasağı"

Trump'tan tepki çeken vaat: "Müslümanlara seyahat yasağı"

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak

Ukrayna'nın gizemli zafer planı: Zelenski bu hafta ABD'ye sunacak

İsrail alarmda: Ülkenin kuzeyindeki tüm okullar kapatıldı

İsrail alarmda: Ülkenin kuzeyindeki tüm okullar kapatıldı

İran'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

İran'da kömür madeninde patlama: Ölü ve yaralılar var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...