İsrail'in Beyrut'ta öldürdüğü Hizbullah komutanı İbrahim Akil kimdir?

İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut’un Dahiye Mahallesi'nde hedef aldığı İbrahim Akil’in Hizbullah’ın askeri kanadının iki numaralı ismi olduğu belirtiliyor. Yerel kaynaklara göre, "Tahsin" kod adlı Akil, Hizbullah'ın en yüksek askeri organı olan Cihat Konseyi'nin üyesi. Akil, Hizbullah'ın özel harekat sistemi ve elit birliği Rıdvan Gücü'nün komutanı olarak biliniyor ve gizliliğe önem veren, perde arkasında, medyanın ilgi odağı olmadan çalışmayı tercih ettiği belirtiliyor.

BÜYÜKELÇİLİK SALDIRISI



Akil'in, 1983'te Beyrut'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen bombalı saldırının arkasında yer alan önemli isimlerden biri olduğu iddia ediliyor.



ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Akil hakkında bilgi sunanlara 7 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurmuştu.



Akil, aynı zamanda, İsrail’in 2000 yılında Lübnan’dan çekilmesine katkıda bulunan savaşlar da dahil olmak üzere Hizbullah’ın İsrail ordusuna karşı gerçekleştirdiği, birçok büyük askeri operasyonun arkasındaki isimlerden biri olarak biliniyor.



Hizbullah'ı Lübnan'da büyük bir askeri güç haline getiren füze sistemi ve askeri teçhizatın gelişimini denetlemede de önemli bir role sahip olduğu tahmin edilen Akil'in, füze gücü ile konvansiyonel savaş arasındaki dengeye dayanan askeri bir yaklaşımı benimsediği ifade ediliyor.



Ayrıca Hizbullah'ın savunma ve saldırı stratejilerinin geliştirilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.