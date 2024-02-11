İsrail'in bir sonraki hedefi Lübnan mı? En büyük tümen sınıra gönderiliyor

İsrail medyasına göre ordu, en büyük tümeni Lübnan sınırına kaydırma kararı aldı. Gazze'de bulunan tümenin manevra birimlerinden oluştuğu belirtildi.

İsrail'in bir sonraki hedefi Lübnan mı? En büyük tümen sınıra gönderiliyor

Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, ordunun en büyük düzenli tümeni olan 36. Zırhlı Tümen'i Gazze Şeridi'nden sınırına nakletmeye karar verdiği bildirildi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre, geçtiğimiz günlerde Genelkurmay'da tartışmalar yaşandığı ve İsrail Ordusu Güney Bölge Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman'ın, Hamas üzerindeki askeri baskıyı artırma amaçlı olarak İsrail ordusunun en büyük düzenli tümeni olan 36. Tümen'in Gazze Şeridi'nin merkezinde kalması yönünde çağrıda bulunduğu belirtildi.

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Operasyon Dairesi Başkanı Tümgeneral Oded Basyuk'un ise Gazze'deki 36'ncı tümeni herhangi bir senaryoya hazır olması için kuzeye kaydırmak gerektiği fikrini paylaştığı kaydedildi.

Haberde, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin, 36. Tümeni Gazze'den çekip Lübnan sınırına nakletmeye karar verdiği vurgulandı.

Haberde, manevra birimlerinden (zırhlı, piyade ve mühendislik birlikleri) oluşan 188'inci Tugay, 7'nci Tugay, Golani Tugayı, Etzioni Tugayı ve Piyade Alayı'nı içeren tümenin naklinin zamanlamasına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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