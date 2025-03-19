İsrail'in büyük kumarı: Ateşkes bozuldu, savaş çığırtkanı döndü

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Gazze Şeridi’nde esir takası ve ateşkes anlaşmasını protesto etmek amacıyla hükümetten istifa etmişti.



Gvir'in hükümete dönmek için tek şartı, Gazze'de savaşın yeniden başlamasıydı.

GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRIYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi ve Itamar Ben Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'nden yapılan ortak açıklamada eski bakan Ben Gvir'in hükümete dönmesi konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.



Ben Gvir, Gazze Şeridi'nde askeri operasyonların yeniden başlatılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.



Ben Gvir yaptığı açıklamada, “Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail Devleti'nin yoğun çatışmalara geri dönmesini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

"TARİHİN EN ACIMASIZ KUMARI"



İsrail hükümeti de Netanyahu'nun Ben Gvir'i yeniden Ulusal Güvenlik Bakanı olarak atama önerisini onayladı. Böylelikle tek şartı da gerçekleşmiş olan aşırı sağcı bakan, İsrail hükümetindeki görevine geri dönmüş oldu.



İsrail gazetesi Haaretz, hükümetin Gazze'de tutulan rehinelerin hayatları konusunda oynadığı çılgın kumarın İsrail tarihindeki en acımasız kumarlardan biri olduğunu öne sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRISI



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 18 Mart sabahı düzenlediği hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500’ün üzerinde Filistinli yaralandı.

Netanyahu çatışmaların yeniden başlamasını savunarak Hamas'ın sayısız teklifi reddettiğini, İsrail'in ise ABD rehine elçisi Steve Witkoff'un teklifini kabul ettiğini söyledi.

Bundan sonraki müzakerelerin sadece “ateş altında” gerçekleşeceğini de sözlerine ekledi.