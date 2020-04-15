İsrail’in corona virüsten çıkış planı

İsrail haber sitesi Haaretz’de yer alan habere göre İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, karantinanın kaldırılması yönündeki tavsiyelerini, hazırladıkları planla kesinleştirdiler. Devlet daireleri, danışmanlar ve akademisyenler tarafından oluşturulan strateji önümüzdeki hafta onaylanmak üzere meclise götürülecek.



Başbakan Benjamin Netanyahu, uygulamayla ilgili kesin bir tarih açıklamadı.

Netanyahu ise Perşembe günü kısıtlamaları kaldırmak için çalışıyor.

Öte yandan hazırlanan plan uygulandığında enfeksiyon oranları yükselirse halka yeniden kısıtlamalar uygulanacağı yönünde endişeler yer alıyor.

Ondan fazla alternatif programı içeren plan, dört ana aşamada kısıtlamaların kaldırılmasını öneriyor. Durumun değerledirilmesi için de her aşama arasında iki haftalık bir boşluk bırakıldı.



İşte İsrail’in dört aşamalı corona virüsten çıkış planı:



BİRİNCİ AŞAMA



Planın birinci aşamasına göre ilk olarak teknoloji, finans, ithalat ve ihracat sektörü faaliyete geçecek. Yetkililer, nüfusun yüzde onundan fazlasını istihdam eden sektörlerde, işyeri koşullarını kontrol etmenin ve hijyen, sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kuralların uygulanmasının daha kolay olacağını tahmin ediyor.



İlk aşamada toplu taşımanın yanı sıra eğitim sisteminin kısmi faaliyetleri de genişletilecek. Başta özel eğitim ve anaokulları faaliyete geçecek. Buna ek olarak da konsey, lise öğretmenlerinin küçük öğrenci gruplarına sınav hazırlamasına izin vermeyi düşünüyor.



Plana göre sözü edilen sektörlere yardımcı olan kamu ofisleri de işe dönebilir. Bu da çıkış planını ilk aşamasında kamu sektörünün faaliyetinin yüzde elliye çıkacağı anlamına geliyor.



İKİNCİ AŞAMA



İkinci aşama, büyük alışveriş merkezleri hariç ticaretin yeniden başlamasını ve perakende mağazalarının açılmasını içeriyor. Ayrıca 6-10 yaş arasındaki çocuklar okullarına dönecek.



ÜÇÜNCÜ AŞAMA



Üçüncü aşamada, yeni hijyen ve sosyal mesafe gereksinimlerini karşıladıkları sürece kafeler, restoranlar ve oteller açılabilecek. Yüksek riskli nüfuslar dışında, eğitim sisteminin çoğu bu aşamada faaliyete dönecek.



Okullardan da sıkı hijyen ve mesafe uygulamalarına, uyum sağlamaları istenecek. Büyük toplantılar veya kalabalık etkinlikler yasaklanmaya devam edecek.



Planda, üniversite öğrencilerinin mevcut öğretim yılının sonuna kadar çevrimiçi öğretime devam etmeleri önerildi.



DÖRDÜNCÜ AŞAMA



Bu aşamada, eğlence ve eğlence endüstrileri, kültür, spor, büyük alışveriş merkezleri ve uçuşlar faaliyete geçecek.



Hükümet dördüncü aşamayı ancak pandemi ‘tam kontrol altında’ olduğunda ve dünyanın geri kalanında virüsün yayılması önlenebiliyorsa paralel olarak gerçekleştirebileceklerini belirtti.



60 yaşın üzerindeki ve risk altındaki popülasyonlar dört aşama boyunca normal aktivitelerine devam edemeyecek.



İKİNCİ SALGIN DALGASI BEKLENİYOR



İyimser bir senaryoda, iki haftalık aralarla tüm aşamaların başarılı olacağı varsayılırsa, bu çıkış stratejisinin uygulanması iki ay sürecek. Ancak yaz aylarına sarkma olasılığı daha yüksek.



Karantinanın ne zaman ve nasıl kaldırılacağına dair nihai karar ülkede kutlanan Hamursuz Bayramı (Fısıh Bayramı) tatilinden sonra hükümet tarafından açıklanacak. Yetkililer Fısıh Bayramı, Ramazan ve İsrail’in Bağımsızlık Günü nedeniyle enfeksiyon oranlarında artış olmasından korkuyor. Bazı bölgelerde daha fazla enfekte oranı olursa eğer farklı kısıtlamalar uygulanacak.



Konseye göre faaliyete devam etmenin, normale dönmek olmadığını kamuoyuna açıklamak da zor olacak. Konsey, ikinci bir salgın dalgasını bekliyor. Bu nedenle çıkış stratejisi, sağlık sisteminin güçlendirilmesi, daha fazla hastane yatağı ve ventilatörün hazırlanmasın da içermeli. Konseyin varsayımına göre ne kadar çok hasta tedavi görürse, ülke normal rutinine o kadar hızlı geri dönebilir.



Başbakanlık, planın sadece bir öneri olduğunu ve henüz onaylanmadığını vurguladı.