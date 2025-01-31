İsrail'in Doğu Kudüs'teki UNRWA yasağı ateşkesi riske atabilir

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Doğu Kudüs'teki faaliyetlerinin yasaklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

UNRWA İletişim Direktörü Juliette Touma, Tel Aviv yönetiminin İsrail ve işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklama kararının, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının geleceğini riske atabileceğini söyledi.



Touma, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, ajansın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında hayat kurtarıcı hizmetlerini sunmayı sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.



Touma, İsrail'in bu kararı uygulamasının Filistinli mültecilerin yaşamları ve gelecekleri üzerinde felaket sonuçlara neden olacağına dikkat çekerek, "UNRWA, (yasaklama kararını içeren) bu yasanın işgal altındaki Filistin topraklarında nasıl uygulanacağına dair bugüne kadar resmi bir bildirim almadı" dedi.

UNRWA'nın Doğu Kudüs'teki uluslararası çalışanlarının İsrail'in vize kısıtlaması nedeniyle buradan ayrıldığını, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'da kalan yerel personelin ise düşmanca tavırla karşı karşıya kaldığını bildirdi.



Touma, Gazze'de uluslararası personelin bulunduğunu ve temel yardım malzemeleriyle dolu tırları buraya ulaştırmaya devam ettiklerini vurguladı.



"Gazze'de sahada 5 binden fazla ekip üyemiz var" diyen Touma, bu kişilerin, dün Gazze Şeridi boyunca yardım malzemeleri dağıttığının altını çizdi.

