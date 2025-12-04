İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin çıkacak mı?

İsrail'in Gazze'ye yönelik işlediği savaş suçları dünya genelinde tepki görmeye devam ediyor. İsrail'in uluslararası organizasyonlardan boykot edilmesi isteniyor. İlk olarak İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) tarafından yapılan toplantıda, UEFA kurallarını ihlal ettiği için İsrail'in futboldan men edilmesine yönelik resmi bir önerge sunuldu.

İsrail'in katılımı Eurovision şarkı yarışması açısından da tartışılıyor. İzlanda, İrlanda, İspanya ve Hollanda gibi ülkeler, İsrail'in katılması halinde son aylarda 2026 yarışmasından çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Belçika, Finlandiya ve İsveç gibi diğer ülkeler de Gazze'deki durum nedeniyle boykot etmeyi düşündüklerini belirtti.

Hollandalı yayın kuruluşu AVROTROS, kararını gerekçelendirirken, İsrail'in Gazze'de "basın özgürlüğünün ciddi şekilde ihlal edildiğini" vurguladı.

Aynı zamanda düzenlenen son yarışmada İsrail'i yurtdışındaki halkı kendisine oy vermeye ikna etmek için lobi yaparak, kanıtlanmış bir müdahalede bulunarak ikinci olmakla suçladı.

Yarışmayı düzenleyen Avrupa Yayın Birliği(EBU) konu hakkında oylama yaparak karar almak için kasım ayında toplantı düzenlemeyi planlıyordu. Ancak İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının duyurulmasından birkaç gün sonra, EBU kararı 4-5 Aralık'taki olağan genel kuruluna erteledi.

İki gün sürecek toplantının ardından konuyla ilgili bir karar alınması bekleniyor.