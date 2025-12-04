İsrail'in Eurovision'a katılmasına izin verilmesi protestoları tetikledi

Yarışmanın organizatörü Avrupa Yayıncı Birliği EBU'ya üye ülkeler, Gazze'de 70 bini aşkın Filistinliyi öldüren İsrail'in etkinliğe katılımını tartışmak için toplandı.

Üyeler, yarışma kurallarına ilişkin değişiklikler yapılmasında uzlaştı.

Bu da İsrail'in yarışmaya katılımı için oylamaya gidilmemesine yol açtı. Böylece İsrail, Mayıs 2026'da Avusturya'da düzenlenecek yarışmaya katılabilecek.

İsrail, geçen yıl yarışmayı ikinci bitiren şarkısını haksız şekilde desteklemekle suçlanmıştı. Yeni kurallar, hükümetlerin ve üçüncü tarafların, oy toplamak için şarkıların açıkça tanıtımını yapmasını engelliyor.

EUROVİSİON'A “İSRAİL” BOYKOTU

İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda, Slovenya ve Belçika; İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle gelecek yıl düzenlenecek yarışmadan çıkarılmasını talep ederek, katılması halinde yarışmayı boykot edeceklerini açıklamışlardı.

İspanya, Hollanda, İrlanda ve Slovenya, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulu'nun İsrail'in Eurovision şarkı yarışmasına katılımına onay vermesinin ardından Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu.