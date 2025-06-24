İsrail'in Evin Hapishanesi'ne saldırısında ölü ve yaralılar var

İran yargı erki sözcüsü Asghar Jahangir, İsrail'in Tahran'daki Evin Hapishanesi'ne düzenlediği saldırıda can kayıpları olduğunu bildirdi.



İsrail, cezaevinin girişine dün "sembolik" bir saldırı düzenlediği açıklamış, binanın bir bölümünde hasar meydana geldiği belirtilmişti.



"Hasarla birlikte bazı yönetim ve yargı çalışanları ile aile üyeleri yaralandı" diyen Jahangir, "Aynı zamanda şehitlerimiz de var ancak sayı henüz netleşmedi" diye ekledi.



Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de yaptığı açıklamada, "Evin Hapishanesi hedef olmamalıydı. Saldırı, uluslararası hukukun ağır ihlali" ifadelerini kullandı.



Evin Hapishanesi, İran'da siyasi tutukluların ve muhaliflerin kaldığı kötü şöhretli bir cezaevi olarak biliniyor.



FRANSA'DAN AÇIKLAMA



Yargıya bağlı Mizan haber ajansı dün saldırının ardından durumun kontrol altında olduğunu bildirmişti. Devlet televizyonu görüntülerinde ilk müdahale ekiplerinin sedyede bir yaralıyı taşıdıkları ve yıkılmış bir binanın altında hayatta kalanları aradıkları görülüyor.



İsrail Savunma Bakanı saldırıda Evin de dahil olmak üzere Tahran'daki "rejim hedeflerinin ve hükümet baskı kurumlarının" vurulduğunu öne sürmüştü.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ise hapishaneye yapılan saldırının "kabul edilemez" olduğunu çünkü orada tutulan iki vatandaşının hayatını tehlikeye attığını söyledi.

