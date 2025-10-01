İsrail'in fenomen ağı ortaya çıkarıldı: Kişi başı 290 bin lira ödenmiş

Responsible Spacecraft isimli kuruluşun araştırması, İsrail'in sosyal medya fenomenlerine, sosyal medyada etkin olmak için önemli miktarda ödeme yaptığını gösterdi.

Kuruluşun araştırması, Quincy Enstitüsü'ndeki Dış Politikanın Demokratikleştirilmesi programında araştırma görevlisi Nick Cleveland-Stout tarafından kaleme alındı.

Stout, belgere dayanan araştırmasında, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olarak nitelendirilen Bridges Partners şirketinin Havas Media Group Germany isimli firmaya kestiği faturaları ele aldı.

Araştırmanın bulguları ve fenomenlere yapılan ödeme rakamları şöyle:

- Yeni belgelere göre, bu fenomenler İsrail adına TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında paylaşım başına yaklaşık 7 bin dolar alıyor. (Yaklaşık 290 bin lira)

- İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Bridges Partners firması, "Etkileyici Kampanyası" için İsrail adına çalışan uluslararası bir medya grubu olan Havas Media Group Germany'ye bir dizi fatura gönderdi.

- Faturalarda, 14-18 kişilik bir etki sahibi grubunun içerik üretmesi için Haziran ayında başlayıp Kasım ayında sona erecek 900 bin dolarlık bir - meblağ yer alıyordu. (Yaklaşık 38 milyon lira)

- Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası kapsamında sunulan belgede , fonun hem "etkileyicilere yapılan ödemeler hem de prodüksiyon için" olduğu belirtiliyor, ancak ikisi arasında bir ayrım yapılmıyor.