İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme planına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimleri genişletme faaliyetlerine tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir" denildi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki yerleşimleri genişletme planına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

Dışişleri Bakanlığı, 'in toprakları üzerindeki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail tarafından, işgal altındaki Batı Şeria’daki bazı yerleşimleri “yasallaştırma” ve yeni yerleşim inşasına “izin verme” adı altında alınan kararların, uluslararası hukukun alenen ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu adımlar, İsrail’in işgali kalıcı hale getirmeye çalıştığının ve barış tesis etme niyetinde olmadığının göstergesidir" denildi.

Bakanlık ayrıca uluslararası toplumu, İsrail’in işgali normalleştirme girişimleri karşısında kararlı ve ilkeli bir tutum sergilemeye davet ettiklerini kaydetti.

Bir yerleşim izleme grubu olan Peace Now,, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'da 12,7 kilometrekarelik arazi tahsisini onaylayarak son 30 yılın en büyük toprak gaspını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Peace Now'dan alınan veriler, bunun barış sürecinin başlangıcında, 1993 Oslo anlaşmalarından bu yana onaylanan en büyük tahsis olduğunu gösteriyor.

Açıklamada, 2024'ün İsrail'in Batı Şeria'da toprak gaspı eylemlerinin zirve yılı olacağı belirtildi.

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