İsrail'in Filistin'i bitirme projesi "E1"e onay

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki İsrail topraklarının artışını öngören projeyi onayladı.



İsrail tarihsel olarak Kudüs'ün doğusunda, Batı Şeria'da yer alan İsrail yerleşim birimi "Ma'ale Adumim"i Batı Kudüs'e bağlamak için harekete geçmişti.



İnşaat projesine "E1" adı verilmişti.



"FİLİSTİN DEVLETİ OLMAYACAK"



İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun da onayından geçen proje tüm tepkilere rağmen Netanyahu tarafından imzalandı.



Netanyahu "Filistin Devleti diye bir şey olmayacak. Bunu daha öncede söylemiştik bir kez daha söylüyoruz. Burası bizimdir. Ülkemizi, güvenliğimizi ve mirasımızı biz koruyacağız."



ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR



Peki İsrail dünyadan da tepki gören bu projeyle neyi amaçlıyor?



İsrail yıllardır Batı Şeria'da Filistin halkına karşı yayılmacı bir politika izliyor.



Bu kapsamda onaylanan projeyle, sınırları Filistin Devletine ait olan bölgenin Batı Kudüs'e bağlanması isteniyor.



İsrail hükümeti bu sayede bir süredir gündemde olan iki devletli çözüm fikrini tamamen ortadan kaldırma niyetinde.



Projeyle 5 binden fazla Filistinli topraklarını terk etmek zorunda bırakılacak.



Karara başta Türkiye, Avrupa Birliği ve İngiltere olmak üzere bölge ülkeleri de karşı çıkıyor.



Batı Şeria'yı Doğu Kudüs'ten ayıracak projenin uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtiliyor.



Projenin, Filistin halkının bağımsız devlet kurma hakkına saldırı anlamı taşıdığı vurgulanıyor.



Birleşmiş Milletler, işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı kabul ediyor.



Diğer yandan İsrail Ordusu'nun bölgedeki gözaltıları da sürüyor.



Tulkerim'de yüzlerce kişi İsrail tarafından nedensizce gözaltına alındı.



Bunun 2001'den beri en büyük toplu gözaltı operasyonu olduğu belirtiliyor.