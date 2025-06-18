İsrail'in füze kalkanı eriyor: ABD'siz son 10 gün!

ABD'li bir yetkiliye göre İsrail'in savunma amaçlı Arrow önleyicileri azalıyor ve bu durum, İran'dan gelebilecek uzun menzilli balistik füzelere karşı koyma kabiliyetine ilişkin endişeleri arttırıyor.

Amerikan Washington Post'a konuşan bir kaynak, ABD'den ikmal yapılmaması ya da ABD güçlerinin daha fazla müdahil olmaması durumunda, İran'ın saldırı temposunu sabit tutması halinde, İsrail'in füze savunmasını 10 ya da 12 gün daha sürdürebileceğini öngördüklerini söyledi.



Kaynak, bu haftanın sonlarına doğru İsrail sistemlerinin savunma mühimmatlarını paylaştırma ihtiyacı nedeniyle füzelerin yalnızca daha küçük bir bölümünü engelleyebileceğini belirtti. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynak, “Önlemek istediklerini seçmeleri gerekecek. Sistem şimdiden bunalmış durumda" dedi.

Wall Street Journal'a konuşan bir yetkili ise kapasite sorunlarının birkaç aydır ABD'nin radarında olduğunu ve Washington'un İsrail'in savunma pozisyonunu kara, deniz ve hava sistemleri aracılığıyla güçlendirmeye teşvik ettiğini söyledi.

"OTURUP YAKALAMACA OYNAMAYI GÖZE ALAMAYIZ"

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, haziran ayından bu yana tırmanan gerilime, bölge genelinde ilave füze savunma kabiliyetleri konuşlandırarak yanıt verdi, ancak yetkililer şimdi Amerika'nın kendi önleyici tüketim oranları konusunda endişeli.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi Füze Savunma Projesi Direktörü Tom Karako, “Ne ABD ne de İsrailliler bütün gün oturup füzeleri engellemeye devam edebilir. İsrailliler ve dostları yapılması gereken her ne varsa yapmak için bilinçli bir acelecilikle hareket etmelidir, çünkü oturup yakalamaca oynamayı göze alamayız” diye konuştu.