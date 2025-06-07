İsrail’in Gazze ablukasını kırmaya gidiyorlar: “Madleen” Mısır kıyılarına ulaştı

Aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Türk aktivist Yasemin Acar’ın da olduğu 12 kişiyi taşıyan ve İsrail’in saldırı ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek için yola çıkan “Özgürlük Filosu Koalisyonu”na ait “Madleen” isimli gemi, Mısır kıyılarına ulaştı. Koalisyondan yapılan açıklamada, geminin Gazze’ye yaklaştığı ifade edildi.



“İsrail’in Gazze ablukasını kırmak için” geçen hafta İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’ndan yola çıkan gemide bulunan Acar, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, “Şu anda Mısır kıyılarının açıklarında seyir halindeyiz… Hepimiz iyiyiz” ifadelerini kullandı.



“HERHANGİ BİR MÜDAHALE, HUKUKU İHLAL EDER”



Koalisyonun üyelerinden Gazze Ablukasını Kırmak için Uluslararası Koalisyon da bugün yaptığı açıklamada, geminin Mısır karasularına girdiği bilgisini verdi.



İsrail, daha önce yaptığı açıklamalarda, gemiye engel olacağına işaret etmişti. Gemiyi Gazze’ye gönderen koalisyondan yapılan açıklamada, gemidekilerin güvenliğinin sağlanması için uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri ile iletişim halinde olunduğu belirtildi. Koalisyon, herhangi bir müdahalenin “uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olacağı” uyarısında bulundu.



1 Haziran’da yola çıkan "Madleen" gemisinin yolculuğunun 7 gün sürmesi bekleniyor. Gemide Thunberg ve Acar’ın yanı sıra “Game of Thrones” oyuncusu Liam Cunningham ve Filistinli-Fransız Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan da bulunuyor. Hassan’ın İsrail’e girişine İsrail makamlarınca izin verilmemişti.

