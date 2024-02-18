İsrail'in Gazze saldırıları 135 gündür devam ediyor

İsrail uçakları Refah kentinde de 9 evi bombalayarak 13 kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi yaraladı.



İşgal savaş gemileri de Refah kentinin güneyi ve doğusunu kapsayan top atışlarının ardından sahilini yoğun bir şekilde bombaladı.



İsrail'in Gazze kent merkezinde farklı noktalarda evlere yönelik düzenlediği saldırılarda da en az 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 28 bin 858 Filistinli öldürüldü, 68 bin 677 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.