İsrail'in Gazze saldırıları: Bir gazeteci daha hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazeteci daha yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze saldırıları: Bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Foto: Reuters (Arşiv)

'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Filistin" gazetesinde görev yapan Mahmud Kasım'ın İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 151'e yükseldiği belirtildi.

Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" vurgulanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 347 Filistinli öldürüldü, 85 bin 372 kişi yaralandı.

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