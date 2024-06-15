İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: Bombalanan 3 evde biri bebek 14 kişi öldü

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.



Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

15 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail saldırıları altındaki bölgede şimdiye kadar 15 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.



34 binden fazlası yaralanırken yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında kaybolduğu ve hala bulunamadıkları ifade edildi.



Bölgeye yapılan saldırıların insani krizi derinleştirdiğine vurgu yapılan açıklamada yardımların engellenmesiyle içme suyu bulmak her geçen gün zorlaşıyor.



Gazze'de 82 bin çocukta ise yetersiz beslenme semptomları kendini gösteriyor.