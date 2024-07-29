İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: Can kaybı 39 bin 363'e yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sivillere yönelik yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 363’e, yaralıların sayısı 90 bin 923’e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen 3 saldırı sonucu 39 sivilin hayatını kaybettiği, 93 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor: Can kaybı 39 bin 363'e yükseldi

Şeridi’ndeki yoğun saldırılarını 7 Ekim’den bu yana aralıksız sürdürüyor.

297 gündür devam eden saldırılarda binlerce çocuk, kadın, yaşlı hayatını kaybetti. İsrail ordusu, başta yerleşim yerleri ve ibadethaneler olmak üzere Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırmaya devam ediyor. 

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırı sonucu 39 sivilin hayatını kaybettiği, 93 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı tarihten bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 363’e, yaralıların sayısının da 90 bin 923’e yükseldiği bildirildi.

10 BİN ÖĞRENCİ 400 ÖĞRETMEN ÖLDÜRÜLDÜ 

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim’den bu yana devam eden İsrail saldırılarında yaklaşık 10 bin öğrenci ve 400 öğretmen yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre Gazze Şeridi’ndeki okulların yüzde 76’sından fazlasının işlevsel olabilmesi için yeniden inşa edilmesi ya da geniş çaplı onarımdan geçmesi gerekiyor.

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