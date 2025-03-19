İsrail'in Gazze saldırıları: Dünyadan tepki, ABD'den destek mesajı

İsrail ordusu, ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 404 kişi yaşamını yitirdi.



İsrail'in Gazze'de ateşkesi sona erdirerek saldırılarını yeniden başlatmasına tepkiler peşi sıra geldi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, uluslararası topluma İsrail'in saldırganlığını durdurması çağrısı yaptı.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, saldırıların "şoke edici" olduğunu söyledi.



BM Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA Direktörü Filip Lazarini ise "savaşa geri dönülmesi, Gazze'yi cehenneme çevirecektir" ifadelerini kullandı.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk ise, "İsrail'in saldırılarının yaşanan trajedilere yenilerini ekleyeceğini" söyledi ve siyasi çözüm vurgusu yaptı.

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK MESAJI

BMGK'de Gazze'deki duruma ilişkin oturum düzenlendi.



15 üyeli Konsey'de söz alan ülke temsilcilerinin neredeyse hepsi İsrail'in saldırılarına tepki göstererek sivil ölümleri ve yardım girişlerinin engellenmesini kınadı, ABD'den ise İsrail'e destek mesajı geldi.



ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, "Çatışmaların yeniden başlamasının sorumluluğu tamamen Hamas'a aittir. Bu acımasız terör örgütü, son birkaç hafta içinde kendisine sunulan her teklifi ve son tarihi kararlılıkla reddetmiştir." ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun ayrım gözetmeyen saldırılar gerçekleştirmediğini savunan Shea, "İsrail ordusu, Hamas mevzilerini hedef almaktadır." diye konuştu.



ARABULUCU ÜLKELERDEN KINAMA

İsrail'in Gazze saldırıları arabulucu Mısır tarafından da kınandı. Mısır Dışişleri Bakanlığı saldırıların, "19 Ocak'ta tesis edilen ateşkesin açık bir ihlali olduğunu" vurguladı. "Saldırıların bölge istikrarına ciddi tehdit oluşturduğu." belirtildi.



Arabulucu diğer ülke Katar'dan da İsrail saldırılarına kınama geldi. Diyaloğun yeniden başlatılmasının önemi vurgulandı.



Rusya'dan da saldırılara tepki var. Kremlin'den yapılan açıklamada "Sivil kayıpların endişe yol açtığı" belirtildi.



İsrail'in saldırılarıyla durumun kötüye gittiği ve "barışın en kısa sürede yeniden tesis edilmesi gerektiği" vurgulandı.



İran'dan yapılan açıklamada ise "Saldırıları güçlü şekilde kınıyoruz" denildi.

Suudi Arabistan ise uluslararası topluma filistinlilere karşı işlenen suçların durdurulması için harekete geçmesi çağrısı yaptı.



Fransa'da İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı, şiddetin derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuldu.

