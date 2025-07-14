İsrail'in Gazze saldırıları sürüyor:  Can kaybı 58 bin 386'ya çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.



Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 120 ölü ve 557 yaralının getirildiği belirtildi.



İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 7 bin 568 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 27 bin 36 kişinin yaralandığı ifade edildi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 58 bin 386'ya, yaralıların sayısının da 139 bin 77'ye çıktığı bildirildi.