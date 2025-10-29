İsrail'in Gazze saldırılarında 104 kişi yaşamını yitirdi
Gazze sağlık yetkilileri, bir askerin ölümü nedeniyle İsrail'ın başlattığı saldırı sonrasında 104 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İsrail, barış anlaşmasına bağlı kaldığını yine açıkladı.
Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye dün yeniden saldırmaya başlayan İsrail, gün içerisinde ateşkese geri dönüldüğünü açıklamasına rağmen bugün bir hava saldırısı daha gerçekleştirdi.
İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya hava saldırısı düzenlendiği duyurdu.
İsrail Savunma Güçleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, silah ve hava araçlarının tutulduğu bir deponun hedef alındığı bildirildi.
Depolanan silahların yakın zamanda İsrail askerine yönelik düzenlenecek bir saldırıda kullanılacağı iddia edildi.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
104 KİŞİ ÖLDÜ
Reuters'in haberindeki ayrıntılara göre, İsrail'in iki gündür süren saldırıları sonrasında ölü sayısı 104 olarak açıklandı. Habere göre, İsrail, bir askerinin ateşkes kapsamında askerlerinin çekildiği "sarı hat" içindeki bölgede silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia ediyor. Hamas ise bu iddiayı reddediyor.
Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında hayatını kaybeden 104 kişiden 46'sının çocuk, 20'sinin ise kadın olduğunu bildirdi.
Hamas'ın medya ofisi, İsrail'in hedef listesinin "Sivillere karşı işlenen suçları örtbas etmek ve gerçeği çarpıtmak amacıyla yürütülen sistematik bir yanlış bilgilendirme, sahtecilik ve yalan kampanyasının" ürünü olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.
Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta komşular, Ebu Dalal ailesinin tamamının, gece boyunca evlerini yerle bir eden hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.
İsrail, Çarşamba günkü saldırısını, silahların depolandığı şeridin kuzeyindeki Beyt Lahiya yakınlarında hedefli bir saldırı olarak nitelendirdi. İsrail, herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verirken ateşkes anlaşmasına uymaya devam edeceğini belirtti.
Arabuluculuk görevini yürüten Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani, yaptığı açıklamada, İsrail askerine yönelik saldırı ve ardından gelen İsrail hava saldırılarının "Kendileri için çok hayal kırıklığı yarattığını ve sinir bozucu olduğunu." söyledi.
NE OLMUŞTU?
İsrail, dün Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye yeniden saldırdı.
Saldırı, Hamas'ın Refah'ta İsrail askerlerine ateş açtığı iddiasının ardından geldi. Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü açıklandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Gazze'de güçlü saldırılar gerçekleştirilmesi talimatı verdi.
Netanyahu'nun açıklamasının ardından İsrail savaş uçakları Gazze'ye bombardıman başlattı. Saldırılarda en az 35'i çocuk olmak üzere 104 kişi hayatını kaybetti.
Saldırılar sonrası İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ateşkesin yeniden yürürlüğe alındığı bildirildi. Ordu, "30 militan hedefi vurduğunu" iddia etti.
İSRAİL'İN YANLIŞ CENAZE İDDİASI
İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından, rehine ve tutuklu cenazelerinin teslim edilmesine yönelik girişimler sürüyor. Ancak Gazze’deki yıkım nedeniyle cenazelerin bulunup teslim edilmesi hiç kolay değil.
Kızılhaç'a teslim edilen son cenaze, kalan 13 rehineyle eşleşmedi. İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, teslim edilenin, daha önce Gazze'de naaşı bulunan bir rehinenin kalıntıları olduğunu duyurdu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bunun üzerine kabinesini topladı.
Hamas ise cesetleri bulmanın zorluğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede kalan cesetleri teslim etmek için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" denildi.
İsrail'de, Hamas’ın rehine naaşlarını bir “pazarlık kozu” olarak kullandığı iddiası dile getiriliyor.