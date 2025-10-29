İsrail'in Gazze saldırılarında 104 kişi yaşamını yitirdi

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'ye dün yeniden saldırmaya başlayan İsrail, gün içerisinde ateşkese geri dönüldüğünü açıklamasına rağmen bugün bir hava saldırısı daha gerçekleştirdi. İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya hava saldırısı düzenlendiği duyurdu. İsrail Savunma Güçleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, silah ve hava araçlarının tutulduğu bir deponun hedef alındığı bildirildi. Depolanan silahların yakın zamanda İsrail askerine yönelik düzenlenecek bir saldırıda kullanılacağı iddia edildi. Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

104 KİŞİ ÖLDÜ Reuters'in haberindeki ayrıntılara göre, İsrail'in iki gündür süren saldırıları sonrasında ölü sayısı 104 olarak açıklandı. Habere göre, İsrail, bir askerinin ateşkes kapsamında askerlerinin çekildiği "sarı hat" içindeki bölgede silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü iddia ediyor. Hamas ise bu iddiayı reddediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırılarında hayatını kaybeden 104 kişiden 46'sının çocuk, 20'sinin ise kadın olduğunu bildirdi.

Filistinliler, İsrail ordusunun saldırısı sonucu yıkılan bir binanın enkazını inceliyor.

Hamas'ın medya ofisi, İsrail'in hedef listesinin "Sivillere karşı işlenen suçları örtbas etmek ve gerçeği çarpıtmak amacıyla yürütülen sistematik bir yanlış bilgilendirme, sahtecilik ve yalan kampanyasının" ürünü olduğunu belirten bir açıklama yayınladı.



Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat'ta komşular, Ebu Dalal ailesinin tamamının, gece boyunca evlerini yerle bir eden hava saldırısında öldürüldüğünü söyledi.



İsrail, Çarşamba günkü saldırısını, silahların depolandığı şeridin kuzeyindeki Beyt Lahiya yakınlarında hedefli bir saldırı olarak nitelendirdi. İsrail, herhangi bir ihlale kararlılıkla karşılık verirken ateşkes anlaşmasına uymaya devam edeceğini belirtti.



Arabuluculuk görevini yürüten Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Thani, yaptığı açıklamada, İsrail askerine yönelik saldırı ve ardından gelen İsrail hava saldırılarının "Kendileri için çok hayal kırıklığı yarattığını ve sinir bozucu olduğunu." söyledi.



15 yaşındaki bir Filistinli, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden babasının cenaze töreninde ağlıyor.